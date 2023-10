Sentenza Apostolico, governo prepara ricorso

In merito alle sentenze della giudice Catania Iolanda Apostolico sui 4 migranti tunisini fermati nel centro di accoglienza di Pozzallo, l’intenzione del governo è di procedere con il ricorso in Cassazione entro i previsti 60 giorni, in considerazione del fatto che si ritiene la normativa italiana “del tutto coerente con quella europea e con il dettato costituzionale”. Il ricorso è seguito dagli uffici del Viminale insieme all’Avvocatura dello Stato.

“L’ho già letto e credo che ci siano fondate ragioni per fare ricorso in Cassazione di concerto con il ministero degli Interni”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al provvedimento di Apostolico. “Credo che lo impugneremo perché anche da un punto di vista tecnico, avendo anche io una certa esperienza di magistratura, ritengo che ci siano fondati elementi d’impugnazione”.