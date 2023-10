Scomparso giovane a Caltanissetta

Sono in corso le ricerche di un giovane nisseno di 19 anni, Gabriele Gentile, che da ieri non ha fatto più rientro nella sua abitazione. Il giovane sarebbe uscito da casa alle 17.30 di ieri e da allora si sono perse le sue tracce. Questa mattina è stata presentata denuncia dai familiari in questura. Subito dopo sono state diramate le ricerche. Attualmente polizia, carabinieri e vigili del fuoco stanno setacciando il territorio alla ricerca del diciannovenne.

Il Prefetto ha disposto l’istituzione, nella sala operativa della Croce Rossa Italiana, del Posto di Comando Avanzato, quale punto di riferimento per le attività di ricerca del giovane: è alto 1,75, corporatura normale, occhi azzurri, capelli chiari. Al momento della scomparsa indossava jeans di colore blu, t-shirt scura con scritta di colore bianco, scarpe da lavoro e un marsupio nero con strisce rosse.