Ruba vestiti e prova a fuggire, beccato

TRAPANI – Si aggirava in modo furtivo dentro un negozio, tanto che i titolari hanno allertato i carabinieri di Trapani che, arrivati sul posto, hanno arrestato un 19enne trapanese, con precedenti, per furto. Infatti i militari, dopo la segnalazione, hanno beccato il giovane, ancora sul posto, intento a lasciare l’attività commerciale in modo guardingo e con passo spedito. Fermato e perquisito, gli sono stati trovati addosso indumenti nuovi etichettati, risultati oggetto di furto, per un valore di circa 150 euro, motivo per il quale è stato arrestato.