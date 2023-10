Ruba attrezzature per 30 mila euro, preso

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa Ibla al termine di una perquisizione domiciliare hanno denunciato un quarantaseienne vittoriese per ricettazione. Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un imprenditore che, nei giorni scorsi, ha subito il furto di attrezzature edili, per un valore di circa 30 mila euro, all’interno di due suoi cantieri. I militari grazie alle immagini di video sorveglianza, sono riusciti ad identificare l’uomo come l’autore dei furti, risalendo al luogo dove la refurtiva era conservata. Da qui il decreto di perquisizione che ha permesso ai carabinieri di trovare l’intera refurtiva in un garage privato di proprietà del 46enne. L’intera refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.