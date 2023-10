CASTELVETRANO (TRAPANI) – Un giovane senza documenti d’identità è stato travolto ieri sera sulla linea ferrata Palermo-Trapani, nel tratto compreso tra le stazioni di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Camminava sui binari quando è stato investito dal convoglio che da Trapani stava raggiungendo Castelvetrano. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il traffico sul tratto di ferrovia è rimasto bloccato sino a stamattina per consentire i rilievi di rito.