Ragazzi catanesi in moto con mazza e spranga

CATANIA – Fermati per un controllo di notte in via Cibele, due ragazzi catanesi di 20 e 19 anni a bordo di una moto si sono mostrati nervosi e insofferenti. Trattandosi di una zona che negli ultimi tempi era stata al centro di diversi furti, sia nei negozi sia nelle case, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione particolarmente accurata: sono così saltati fuori una mazza e una spranga di ferro, strumenti chiaramente utilizzabili per qualche azione criminale e del cui possesso i due giovani non sono stati in grado di dare giustificazione. Sono stati quindi denunciati.