Presi pusher a Picanello: sono padre e figlio

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato padre e figlio, il 61enne R. G. e il 38enne G. G. per spaccio di eroina e resistenza. La perquisizione è scattata in una casa del quartiere di Picanello utilizzata come base. Il padre aveva un piccolo astuccio in plastica con 5 involucri che contenevano 2,5 grammi di droga. Nel bicchiere coprifili del lampadario della cucina c’erano ulteriori 30 involucri, mentre nel marsupio del figlio è stata trovata marijuana. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.