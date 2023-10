POZZALLO – I funzionari delle Dogane di Pozzallo, in collaborazione con la polizia stradale di Ragusa, hanno scoperto 3 chili di cocaina pura e 11 di marijuana nascoste nel bagagliaio di una vettura in partenza per Malta. La droga avrebbe avuto, se fosse stata venduta, un valore di un milione e mezzo di euro. L’autista, un 43enne cittadino italiano, è stato arrestato.