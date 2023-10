Poliziotti feriti mentre sedano rissa tra stranieri

CATANIA – Venerdì mattina due telefonate arrivate alla sala operativa della questura hanno segnalato una lite in corso tra due stranieri, uno armato di bottiglia, in via Buda, all’angolo con via delle Finanze. Una delle Volanti inviata sul posto ha subito trovato una ressa di persone attorno ai due stranieri che si azzuffavano. Nel momento in cui i poliziotti si sono avvicinati per cercare di dividerli, uno degli stranieri è fuggito per le vie del centro. L’inseguimento è proseguito per diversi minuti nella zona di corso Sicilia e per le vie limitrofe. Lo straniero, un cittadino gambiano, è stato bloccato nella zona del mercato. Durante le fasi dell’arresto, nel corso del quale c’è stata una colluttazione, due degli agenti si sono procurati delle lesioni, giudicate guaribili in cinque e tre giorni. Il gambiano è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per porto d’arma o oggetti atti a offendere.