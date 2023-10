Piazza Europa risplende con un tocco smart

CATANIA – Consegnata ai catanesi la rinnovata piazza Europa, a completamento dei lavori di rigenerazione urbana finanziati con circa un milione di euro di risorse UE del PON Metro 2014-2020. I lavori di riqualificazione di piazza Europa, ritornata a essere una vera e propria terrazza sul lungomare, hanno riguardato soprattutto interventi di manutenzione straordinaria relativi alla fontana monumentale finalmente tornata a zampillare, recuperata dal Comune d’intesa con la Soprintendenza, salvaguardando l’impianto originario nella sua realizzazione, avvenuta nel lontano 1971. Le zone a verde sono state tutte rigenerate con la piantumazione di alberi e fiori. Rifatto completamente anche l’impianto di illuminazione degli spazi pubblici e quello artistico della Garitta in pietra lavica del ‘500, realizzata sotto la dominazione di Carlo V.

Sono dodici le telecamere di videosorveglianza installate; sistemate aiuole a protezione della piazza dalle intrusioni delle motociclette e degli scooter, realizzate anche stazioni di ricarica di monopattini e bici elettriche e un impianto di protezione di un defibrillatore. Rinnovato anche l’arredo urbano con l’inserimento di panchine smart, con prese di corrente elettrica per ricaricare smartphone e tablet e tutta la pavimentazione che era ridotta in condizioni di degrado. “Con la rinnovata piazza Europa rinasce una città intera dopo anni di degrado, frutto di un lavoro avviato due anni addietro dall’assessore Sergio Parisi con la precedente giunta e che ora torna nella disponibilità dei cittadini, che dovranno prendersene cura e rispettarla come si fa con un luogo del cuore – ha detto il sindaco Enrico Trantino. Tutti i cittadini si sentano idealmente responsabili di questa piazza, al di là della presenza delle telecamere di videosorveglianza che sono già funzionanti e certamente serviranno da deterrente”.