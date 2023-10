Una 42enne di Paternò, Alessandra Tortomasi, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Lanuvio (Roma), nella zona dei Castelli Romani. La 42enne, insegnante in una scuola del comune romano, ha perso il controllo della sua Fiat 500 che si è ribaltata. La donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e subito le sue condizioni sono apparse gravi. E’ stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Camillo dove è morta poco dopo.