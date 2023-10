PALERMO – Un bambino francese di 8 anni, in vacanza con la famiglia a Palermo, è stato investito da una moto mentre attraversava via Roma, sulle strisce pedonali. Il bimbo era insieme al padre. Il bimbo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Di Cristina col codice rosso. La moto ha colpito il bimbo all’altezza di via Francesco Bentivegna. Il padre per proteggere il figlio è finito sull’asfalto.