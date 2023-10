PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un giovane di 30 anni e un minorenne accusati di furto d’auto. Il primo è stato sorpreso dai militari della stazione Resuttana Colli mentre apriva una vettura forzando la portiera con un grosso cacciavite in viale Strasburgo e cercava di prendere oggetti nell’abitacolo. Nel quartiere Borgo Nuovo i militari del radiomobile hanno arrestato un minorenne palermitano che stava rubando un’utilitaria. Non appena ha visto i militari è scappato via ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo.