PALERMO – Ancora contatori dell’Amap rubati a Palermo. Circa una decina gli ultimi trafugati: i colpi sarebbero stati commessi da uno stesso ladro ‘seriale’ nella zona di corso Calatafimi, in via Enrico Toti e in via della Mimosa. Sui furti indagano carabinieri e polizia. A presentare la denuncia i residenti che sono rimasti senza acqua per alcuni giorni. Il tempo necessario, almeno 72 ore, che i tecnici dell’ente acquedotto hanno bisogno per riuscire a sostituire i misuratori. Sono oltre 200 quelli rubati nelle ultime settimane.

Per lo più i furti erano stati messi a segno nel centro del capoluogo siciliano. Adesso sono state prese di mira altre zone della città. Il ladro a caccia di ottone è stato ripreso da diversi video a disposizione degli investigatori durante i colpi ai danni di condomini, panifici, gioiellerie e strutture ricettive, rimaste senz’acqua. Disagi su disagi per i residenti e per quanti sono stati vittime del ladro. I contatori dell’Amap hanno valore commerciale bassissimo. Vengono rivenduti a 3 o 4 euro per l’ottone che si trova all’interno. La loro sostituzione è gratuita, ma servono anche tre giorni per essere installati.