PALERMO – Gli agenti hanno arrestato due giovani di 25 e 26 anni accusati di avere rubato in un b&b nella zona di via Oreto a Palermo. I due sono stati bloccati in via Errante dopo l’allarme lanciato al 112 da un residente. Gli agenti sono arrivati e hanno arrestato quasi subito uno dei due giovani. Per acciuffare il secondo è stato necessario un inseguimento sui tetti. Il giovane ha raggiunto l’ultimo piano e poi è saltato da un tetto a una terrazza, nella speranza di arrivare in via Oreto e fare perdere le proprie tracce.

Ad attenderlo dall’altra parte c’erano altri poliziotti che infine sono riusciti a bloccarlo e a recuperare un paio di cuffie airpods e altri dispositivi rubati a un turista. Sia il 25enne che il 26enne, entrambi con precedenti per furto e altri reati contro il patrimonio, sono stati arrestati. Il gip ha convalidato i due arresti disponendo per entrambi l’obbligo di firma in commissariato.