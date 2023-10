PALERMO – Incidente stradale in corso Calatafimi, all’altezza dell’ospedale militare, poco prima dell’incrocio con viale Regione siciliana a Palermo. Un’auto Volkswagen guidata da un giovane si è ribaltata mentre procedeva in direzione di piazza Indipendenza. L’automobilista che era al volante avrebbe urtato un’auto che procedeva nella direzione opposta. A bordo della vettura oltre al ragazzo c’era anche una donna, che è stata portata in ospedale in ambulanza per degli accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Nella zona, nel giro di pochi minuti, il traffico è andato in tilt. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, e gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale che dovranno condurre i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.