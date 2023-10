PALERMO – Un operaio di 50 anni è caduto giù da un impalcatura in un cantiere in via Ugo La Malfa a Palermo ed è morto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione un braccio meccanico ha colpito il cinquantenne. La dinamica dell’incidente è ancora al centro delle verifiche.