Minaccia la ex e la violenta davanti alla figlia

SIRACUSA – Un 38enne di origini siracusane è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale aggravata, furto e revenge porn ai danni della ex compagna. Le indagini sono partite da una denuncia raccolta dagli agenti di Siracusa che hanno verificato come la donna, da diversi mesi, subiva maltrattamenti da parte dell’ex compagno, il quale anche in presenza della figlia minore della coppia, la minacciava ripetutamente, insultandola, appellandola con epiteti dal contenuto gravemente offensivo e percuotendola, costringendola così a vivere in un clima di terrore.

Inoltre, la vittima, in diverse occasioni, è stata seguita in casa dall’ex compagno, il quale con insistenza, per raggiungerla, si è anche arrampicato sulla finestra di casa della donna, nonostante i suoi numerosi inviti ad andare via perché non voleva riprendere alcun tipo di rapporto. L’ha persino minacciata di morte, anche attraverso messaggi vocali inviati a terze persone, addirittura anche attraverso la figlia. Il culmine dei maltrattamenti è arrivato quando ha violentato la donna davanti agli occhi increduli della bambina. Alla luce di tutti questi elementi, supportati da testimonianze e dai contenuti informatici trovati, l’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Cavadonna.