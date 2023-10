Minaccia la madre per i soldi delle sigarette

ACI CATENA (CATANIA) – Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri ad Aci Catena per estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia ai danni dei familiari. A dare l’allarme al 112 è stata la madre. Giunti sul posto i militari hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro e l’aggressore che inveiva nei confronti della madre e della sorella. Nonostante la presenza dei militari, l’uomo ha continuato a inveire contro le due donne minacciandole di morte e di distruggere l’abitazione qualora non avessero chiamato il fratello per portargli 70 euro per comprare sigarette. A quel punto il 42enne è stato bloccato e ricondotto alla calma mentre la madre è stata portata in caserma per formalizzare maltrattamenti che a suo dire proseguivano da diversi anni. Il figlio chiedeva continuamente denaro per comprare droga. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.