Malore improvviso, muore carabiniere catanese

FROSINONE – Sono state le complicazioni seguite a un malore improvviso che lo ha colpito sabato mattina a determinare oggi la morte del carabiniere Andrea Mingiardi di 32 anni, in forza da cinque anni alla stazione carabinieri di Sora. Dopo il malore era stato ricoverato in rianimazione nell’ospedale Spaziani di Frosinone e da qui era stato trasferito al San Benedetto ad Alatri. Originario di Catania, Andrea Mingiardi stava studiando per diventare vice brigadiere e passare al servizio nel nucleo Radiomobile. Abitava a Ripi con la moglie. Il comando provinciale di Frosinone in serata ha informato che i funerali del carabiniere verranno celebrati nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Sora domani, 19 ottobre 2023, alle ore 15.