La droga arriva veloce col corriere espresso

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Catena, coadiuvati dai colleghi di Acireale, hanno arrestato in flagranza un 39enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini hanno portato all’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, impegnato nel ricevere diversi quantitativi di droga tramite corriere espresso. E’ stato l’ennesimo pacco consegnato nella sua casa, in via Consolazione, ad essere notato dai militari: a prendere la consegna la convivente dell’uomo, una donna di 44 anni. Notata la voluminosità del pacco costituito da una cassa di legno, sono intervenuti. Nel contempo il 39enne stava rincasando a bordo della propria auto ma, notati i carabinieri, ha proceduto la marcia, sperando di dileguarsi.

Poco distante è stato bloccato da una pattuglia. Intanto i carabinieri hanno aperto la cassa di legno, constatando che conteneva 10 buste di plastica termosaldate con circa 11 chili e mezzo di marijuana, mentre, successivamente, la perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento anche di uno zaino al cui interno vi erano 124 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un telefono cellulare con due Sim. Inoltre la perquisizione in un’altra casa a disposizione dell’uomo, in via Delle Olimpiadi, ha portato alla luce un altro zaino che, come l’altro, conteneva un ulteriore quantitativo di circa 500 grammi di marijuana, un involucro con 7 grammi di hashish e due dosi di crack. All’interno dell’auto trovate dosi di cocaina per quasi 3 grammi, una di hashish ed un altro bilancino di precisione.