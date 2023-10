Irrompono carabinieri, madre del pusher getta la droga dal balcone

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto, insieme al Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 19enne, con precedenti per droga per i quali si trovava già agli arresti domiciliari nella sua casa in viale Amendola. I militari, sospettando che il giovane stesse continuando a spacciare, durante controlli nella zona dove risiede il ragazzo, hanno notato uno strano viavai di persone che, dopo essere entrate nella palazzina, si allontanavano dopo qualche minuto.

Entrati in casa per una perquisizione, il 19enne ha tentato distrarre i carabinieri con la scusa di dover chiudere i due cani in una stanza, dando così modo alla madre di gettare dalla finestra una busta. Due dei militari che circondavano il palazzo e che si trovavano proprio sotto alla finestra, hanno recuperato la busta che conteneva 126 grammi di marijuana e 52 di hashish. Nell’armadio in casa sono stati trovati anche 620 euro, mentre sul balcone c’era una macchina per il sottovuoto, utilizzata per confezionamento delle dosi di droga. Il 19enne è stato portato in carcere a Catania.