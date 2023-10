Investono anziana sulle strisce pedonali e scappano

SIRACUSA – Ieri pomeriggio, in via Lentini a Siracusa, una signora di 77 anni stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali quando all’improvviso è stata travolta da uno scooter con a bordo due uomini che, nell’impatto, sono caduti a terra. I due si sono subito rialzati lasciando a terra la signora, senza aiutarla e accertarsi se fosse ferita e sono fuggiti. Fortunatamente alcune persone presenti sul posto hanno chiamato i soccorsi e, poco dopo, un’ambulanza ha soccorso la vittima, portandola in ospedale in gravissime condizioni. Nel contempo, i poliziotti intervenuti hanno ascoltato alcuni testimoni che avevano assistito all’incidente. Già dai primi accertamenti si è fatta piena luce sulla dinamica dell’accaduto e sull’identità dei pirati della strada che, sapendo di essere braccati dalla polizia, si sono presentati in questura. Entrambi sono stati denunciati, il conducente del mezzo, un giovane di 20 anni, per lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso mentre il passeggero trentanovenne per omissione di soccorso.