Incendio in casa, evacuate tre palazzine

PALERMO – Un incendio si è sviluppato a Palermo in una palazzina di via Monfenera, una zona nei pressi degli ospedali Civico e Policlinico. Una nube di fumo ha coperto una vasta area attorno a piazza Indipendenza e corso Tukory. Tre edifici sono stati evacuati e circa 50 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite da un’abitazione al piano terra del civico 68. Una persona è stata ricoverata in ospedale dopo essere rimasta intossicata dal fumo. Il rogo è stato spento solo a tarda notte. Sono intervenuti 8 mezzi dei vigili del fuoco, i tecnici del Comune e gli agenti della polizia di Stato. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei pompieri.