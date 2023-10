In macchina droga per un milione e mezzo di euro

POZZALLO (RAGUSA) – La Polizia di Stato ha partecipato nei giorni scorsi all’operazione denominata ‘Jad Mobile 6’ coordinata su scala europea da Frontex, finalizzata al contrasto del riciclaggio di veicoli e alla repressione del traffico internazionale di veicoli e parti di veicoli. L’attività si è concentrata al porto di Pozzallo dove nel corso di servizi svolti dalla polizia stradale di Ragusa e dall’Agenzia delle Dogane di Pozzallo, sono stati effettuati controlli sui mezzi nell’area doganale

all’imbarco per Malta.

Nel corso dei controlli, su un’auto di grossa cilindrata, condotta da un 43enne, che una volta effettuato il check-in stava per imbarcarsi sul catamarano per Malta, gli agenti hanno deciso di effettuare un’ispezione più certosina degli interni. Negli scomparti e nel vano bagagliaio, nascoste tra indumenti e materiale vario, c’erano due borsoni da viaggio con dentro dieci buste di plastica contenenti più di 11 chili di marijuana e tre buste sottovuoto con oltre 3 chili di cocaina. Le droghe sulle piazze di spaccio avrebbero consentito introiti illeciti per circa un milione e mezzo di euro. Il 43enne è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Ragusa.