“Fridays for Future” in corteo a Catania

Anche a Catania, così come in altri 34 comuni italiani, il movimento internazionale per la giustizia climatica “Fridays for Future ” è sceso in piazza a manifestare per sensibilizzare i cittadini sulla tematica dell’ambiente, ma anche per scuotere la politica affinché intervenga. Un lungo corteo questa mattina è partito da piazza Roma per sfilare lungo via Etnea.

Ambientalisti, esponenti di associazioni e tantissimi studenti hanno marciato insieme agli attivisti per evidenziare la crisi climatica in atto: “Le grandi aziende e i decisori politici stanno giocando con l’equilibrio del pianeta, e dunque con le nostre vite”, spiegano.