CATANIA – La polizia e i vigili di Catania sono intervenuti in piazza Cavour per la presenza di una rivendita ambulante di piante e fiori, stabilmente organizzata con un camion posteggiato sulla pubblica via e la disposizione di piante su una grande porzione della carreggiata, comprese le strisce pedonali. Per il venditore sono scattati la multa e il sequestro della merce. Tra l’altro il mezzo era sprovvisto di assicurazione.