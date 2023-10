Finito il periodo di prova, piazza Mazzini è pedonale

CATANIA – Da oggi è diventato permanente l’accesso controllato dalle telecamere nell’area pedonale Mazzini a Catania. Si è infatti concluso il cosiddetto periodo di ‘pre-esercizio’ di un mese sia per assolvere all’obbligo informativo e sia per il rilascio dei pass elettronici agli aventi diritto, del varco di accesso posizionato su via San Martino, nei pressi di piazza Duomo. In questo modo è diventata effettiva l’attivazione dell’occhio telematico sulle targhe dei veicoli con relativo rilascio dei verbali di contravvenzione per quanti violano l’area senza averne diritto.

Attraverso il sito Amts, per chi non lo avesse ancora fatto pur avendone diritto, ci si potrà iscrivere alla ‘white list’ per accedere all’area interdetta alla circolazione. La pedonalizzazione permanente, insieme con piazza Mazzini, comprende via Garibaldi, da via Spadaro Grassi a piazza Mazzini e da piazza Mazzini a via Gagliani; via Spadaro Grassi; via San Martino; via Santa Maria della Lettera; via Auteri, da via Gisira a piazza Mazzini, grazie anche agli sbarramenti fisici posizionati nelle vie circostanti.

In tutta l’area lo scorso 16 settembre è stata istituita l’interdizione della circolazione per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi in servizio di emergenza (ambulanze, polizia, carabinieri, vigili del fuoco); mezzi delle forze dell’ordine per il servizio di controllo del territorio; velocipedi; veicoli di residenti diretti a garage o ad aree scoperte private (preventivamente registrati nella piattaforma dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A); veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie (preventivamente registrati); minibus elettrici che effettuano il trasporto pubblico locale; mezzi con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate adibiti al carico e scarico delle merci nelle fasce orarie dalle ore 6 alle 8 e dalle 14 alle 15.30 dei giorni feriali (preventivamente registrati nella piattaforma Amts).