“Finalmente le telecamere in via Patriarca”

“Finalmente dopo anni di segnalazioni, richieste, incontri e scontri, questa mattina il comune ha provveduto ad installare le telecamere di videosorveglianza contro l’abbandono di rifiuti nel quartiere Angeli Custodi”. A darne notizia è il consigliere della I municipalità Giuseppe Buglio che ha più volte segnalato l’incuria della zona, sia da parte dei soliti incivili che gettano per strada rifiuti di ogni tipo, che da parte del comune che non ha mai preso iniziative ‘forti’ in quella parte di San Cristoforo.

“Adesso, con questo intervento lungo la via Patriarca ai lati dell’istituto comprensivo ‘Livio Tempesta’, dove è presente da anni una delle più grandi discariche abusive della zona, si spera che si torni a vivere in modo civile, in una strada sempre frequentata anche da famiglie e bambini che non meritano di assistere allo scempio che c’è stato finora”. A breve altri dispositivi verranno installati “con la speranza che il problema venga risolto e che i cittadini rispondano differenziando i rifiuti e conferendoli negli appositi contenitori”, conclude il consigliere.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook