Elicottero, cani e 120 agenti: mega blitz a S. Giovanni Galermo

CATANIA – Imponente operazione della polizia di Catania nella zona di via Capo Passero, a San Giovanni Galermo, tristemente famosa per lo spaccio di droga e l’alta densità di gruppi criminali. Sono stati impiegati 120 agenti, ma anche cani per la ricerca di armi, stupefacenti ed esplosivi, e un elicottero che ha sorvolato l’area. Uno spacciatore è stato trovato in possesso di 209 dosi di marijuana e 208 dosi di cocaina, già confezionate e pronte alla vendita, oltre a una radio portatile e la somma di 155 euro.

Please enable JavaScript play-sharp-fill 00:43





Tra viale Tirreno, via Capo Passero e via Ortigia sono stati fermati per controlli 135 veicoli e identificati pregiudicati la cui posizione sarà sottoposta al vaglio delle autorità. Una persona è stata indagata per furto: gli agenti, infatti, hanno accertato un allaccio diretto per l’illecito prelievo di energia elettrica e di acqua, senza che ciò venisse registrato da alcun contatore.