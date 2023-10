E’ morta Laura Salafia, ferita nel 2010 a Catania da una pallottola vacante durante una sparatoria. Aveva 47 anni, era nata a Siracusa e aveva vissuto a Solarino. L’1 luglio del 2010 si trovava in piazza Dante a Catania, dopo aver sostenuto un esame di letteratura spagnola all’università: il proiettile l’ha colpita alla schiena, provocandole una paralisi. A sparare era stato Andrea Rizzotti: il suo obiettivo era il pregiudicato Maurizio Gravino, col quale aveva avuto dei contrasti, ma a essere ferita è stata la Salafia. Laura è rimasta in ospedale per tre anni, poi il ritorno a casa e una vita difficile sulla sedia a rotelle.