Droga e armi: tra gli arrestati anche un minore

SIRACUSA – Due arresti, tra cui un minore, e droga sequestrata al termine di un’operazione di polizia nel Siracusano. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 59enne per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma da sparo e di relativo munizionamento e di ricettazione. In seguito ad una perquisizione domiciliare hanno trovato 212 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, una pistola calibro 7,65 e numeroso munizionamento. La pistola nel 2021 era stata denunciata come smarrita dal legittimo proprietario.

A Lentini, gli agenti del commissariato hanno arrestato e trasferito in un istituto per minori un giovane di 17 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga. In seguito ad una perquisizione domiciliare hanno trovato 16,62 grammi di marijuana, 1,53 di crack, vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, 1.185 euro e degli appunti riportanti somme di denaro e nomi di probabili assuntori di sostanze stupefacenti. Il minore è stato altresì denunciato per detenzione di armi clandestine e munizionamento: si tratta di fucili artigianali creati con dei tubi metallici e vario materiale per il confezionamento di munizioni.