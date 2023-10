Cronista cacciato da raduno Fdi: ‘Non gradito’

L’Assostampa di Catania esprime solidarietà a Mario Barresi, giornalista del quotidiano La Sicilia, “allontanato in quanto ‘ospite non gradito’ dal ristorante del resort di Brucoli in cui si teneva la convention di Fratelli d’Italia e mentre continuava a fare il proprio lavoro. Un grave gesto che preoccupa e inquieta l’intera categoria. Nessuno pensi di impedire la libertà di stampa e di mettere il bavaglio ai giornalisti con la schiena dritta”, dice il sindacato etneo dei giornalisti.

Lo stesso Barresi, in un post su Fb, ha raccontato la sua versione: “Mentre ero al telefono, in fila al buffet, un signore mi incalza facendomi capire che voleva parlarmi. ‘Lei non è autorizzato a stare in questa sala’, mi ha detto. Quando gli ho garbatamente chiesto chi fosse, facendogli notare che in quella sala c’erano anche altri colleghi giornalisti, lui s’è identificato: ‘Sono il direttore del villaggio’. Aggiungendo: ‘Sono molto in imbarazzo, la prego di comprendermi, ma dall’organizzazione mi hanno detto che qui lei non è ospite gradito’. Così mi ha educatamente accompagnato all’uscita, chiedendomi se poteva farsi perdonare offrendomi il pranzo al bar della piscina. Invito che ho ovviamente rifiutato”.