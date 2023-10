Chili di droga in casa a San Berillo: arrestato

CATANIA – Un pusher di 45 anni è stato arrestato a Catania nel quartiere di San Berillo. Gli uomini della squadra mobile, hanno bussato alla sua porta per una perquisizione: dentro un marsupio hanno trovato una modica quantità di marijuana e un bilancino di precisione, dopo la somma in contanti di 2.800 euro; in un congelatore, protetta all’interno di una borsa termica, c’era una busta con circa un chilo della stessa sostanza stupefacente, mentre all’interno di un armadio della lavanderia è saltata fuori quella che all’apparenza sembrava essere una normale e comune torcia di colore nero, ma che in realtà era uno storditore elettrico a contatto.

Gli agenti sono stati poi attratti da un forte odore di marijuana proveniente da un altro appartamento chiuso con un lucchetto, le cui chiavi sono state scovate dentro casa del quarantacinquenne: lì c’erano ulteriori otto buste sottovuoto contenenti marijuana e due buste contenenti cocaina. In totale circa 5 kg di erba e 160 grammi di coca, da cui si potevano ricavare rispettivamente 42.000 e 793 dosi.