Catania, Tabbiani prepara novità

Un occhio all’infermeria e un altro alle sanzioni disciplinari. A Luca Tabbiani non mancano i dubbi di formazione. Per la delicata sfida casalinga di domenica contro il Taranto (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 15.45 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dal Massimino per il racconto del match, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp), l’allenatore del Catania, che ha incassato la fiducia del club, deve fare i conti con numerose assenze e qualche rientro.

Se in porta, vista la perdurante indisponibilità di Livieri, verrà confermato Bethers, sicure novità sono annunciate in difesa, dove mancherà lo squalificato Silvestri, fermato per una giornata dopo il rosso a Castellammare di Stabia. Due le opzioni a disposizione di Tabbiani: far debuttare Lorenzini, centrale di ruolo sin qui mai schierato, o riportare Quaini nel reparto arretrato. In questo secondo caso in mediana si aprirebbe il ballottaggio tra Ladinetti e Rizzo, rivistosi in campo nel corso della partita persa con la capolista domenica scorsa.

L’infortunio di Rocca e le condizioni non ottimali di Deli aprono le porte alla conferma di Zanellato con Zammarini sul versante opposto. In avanti probabile il ritorno dal 1′ di Bocic, che ha scontato i due turni di squalifica in seguito all’espulsione di Caserta, al posto di Marsura con Di Carmine e Chiricò a completare il reparto e Dubickas pronto a entrare a gara in corso qualora le circostanze lo richiedessero. Tra i convocati potrebbero tornare anche Rapisarda e Chiarella, in fase di recupero.