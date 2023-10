Catania, sequestrati 23.000 litri di gasolio non a norma

CATANIA – Operazione della guardia di finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il controllo degli impianti di distribuzione stradale di carburante della provincia di Catania per verificare la qualità dei prodotti petroliferi in vendita. Monitorati nell’arco di 4 giorni oltre 80 siti, in sette casi è stata riscontrata la vendita di gasolio risultato non a norma a causa della presenza di un grado di infiammabilità del prodotto più elevato rispetto agli standard previsti dalla normativa probabilmente derivato da operazioni di miscelazione abusive con solventi, carburanti avio, benzine e oli vegetali esausti, che ne alterano le proprietà aumentando i rischi per sicurezza degli operatori e degli utenti. Dopo i controlli sono stati sequestrati oltre 23.000 litri di gasolio per autotrazione non conforme e denunciati sette gestori di impianti di distribuzione.

Please enable JavaScript play-sharp-fill 00:53