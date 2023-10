Catania-Messina 2-1

Formazioni ufficiali di Catania-Messina, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Rispetto all’ultima uscita in campionato, entrambi gli allenatori scelgono un ampio turnover: Tabbiani conferma solo 4 elementi tra i titolari (Bethers, Silvestri, Zammarini e Bocic, squalificato domenica prossima in campionato), Modica appena uno (Ortisi). Note di cronaca: traversa di Deli (3′ pt), gol di Bocic (8′ st, assist Marsura su verticalizzazione di Zammarini), gol Sarao (13′ st, colpo di testa su corner di Ladinetti), palo Pacciardi (42′ st), gol Ortisi (44′ st, punizione dal limite). Spettatori (dato ufficiale): 9.759. Il Catania supera il primo turno, nel secondo sfiderà in casa (7-8-9 novembre) la vincente di Picerno-Taranto, in programma giovedì pomeriggio alle 16.15.

Catania (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri (K), Lorenzini, Maffei; Deli, Ladinetti, Zammarini; Bocic, Sarao (VK), Marsura. A disposizione: Albertoni; Castellini, Curado, Quaini, Mazzotta; Rocca; Chiricó, Di Carmine. Allenatore: Tabbiani.

Messina (4-3-3): De Matteis; Polito, Darini, Pacciardi (K), Tropea; Buffa, Franco, Ortisi; Cavallo, Luciani, Zunno. A disposizione: Fumagalli, Firenze, Manetta, Lia, Frisenna, Emmausso, Ferrara, Salvo, Di Bella, Plescia, Zammit, Scafetta, Ragusa. All. Modica.