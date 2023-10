Catania: folla contro i poliziotti, agente si becca colpo in faccia

CATANIA – Nel corso dei controlli nella zona di via Capo Passero, tristemente nota a Catania come area di spaccio, in viale Tirreno la polizia ha intimato l’alt al conducente di un motociclo, il quale però ha proseguito la marcia. Nel tentativo di dileguarsi si è scontrato con un altro scooter all’angolo con la via Isolabella. Entrambi i mezzi sono caduti rovinosamente. Nel frattempo diversi abitanti del quartiere hanno circondato gli agenti, consentendo così al conducente che non si era fermato all’alt di allontanarsi. Nella confusione che si è venuta a creare un poliziotto è stato colpito al volto.

Nei giorni successivi sono stati identificati i protagonisti dell’episodio, uno dei quali era proprio il guidatore del motociclo, che peraltro circolava senza patente. Sono stati denunciati per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.