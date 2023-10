Catania: era il loro autista, gli svaligia la casa

CATANIA – Colpo non riuscito per un 39enne pregiudicato catanese che, sorpreso dai carabinieri, ha cercato di darsi alla fuga calandosi dal balcone della villetta che aveva appena svaligiato. Verso l’ora di pranzo i militari sono intervenuti in un complesso residenziale di via Sebastiano Catania dove alcuni residenti avevano segnalato forti rumori. Mentre ispezionavano la casa ‘sospetta’ dall’esterno, i carabinieri hanno visto uscire dalla porta finestra del primo piano un uomo, il quale ha tentato invano di scappare.

Aveva uno zainetto sulle spalle con arnesi da scasso e la refurtiva, ovvero monili in oro e argento per un valore complessivo di circa 1.500 euro. I militari hanno poi scoperto che il ladro era entrato nella villetta dopo aver segato le inferriate di un balcone e forzato una porta finestra. Dalla camera da letto aveva arraffato i gioielli. In casa c’era l’84enne madre del proprietario che, ignara di quanto stesse accadendo, stava guardando la televisione ad alto volume. Successivamente si è scoperto che il ladro era stato l’autista della famiglia derubata, licenziato qualche anno fa.