Catania: botte agli agenti, arrestato

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un pregiudicato 40enne per lesioni a pubblico ufficiale e lo ha denunciato insieme con un 41enne per ricettazione. Agenti delle volanti passando da via della Concordia hanno notato nel senso contrario di marcia un’auto con a bordo due uomini, riconosciuta come il mezzo usato dagli autori del furto dei gruppi ottici di una macchina, verificatosi il giorno precedente e ripreso dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza.

I due hanno proseguito per via della Concordia, per poi svoltare in via Belfiore, fino a quando – vista la presenza della volante – hanno mollato l’auto e si sono rifugiati sotto un furgone parcheggiato. I poliziotti hanno provato a bloccarli e i due hanno reagito opponendo una strenua resistenza e tentando la fuga. In particolare uno dei due ha tentato di scavalcare un muro, ma è stato fermato, mentre l’altro ha aggredito entrambi i poliziotti, finiti poi all’ospedale San Marco con diverse lesioni (tra cui la frattura di un dito). In quel momento è arrivata un’altra volante e i due sono stati immobilizzati definitivamente. Subito sono stati identificati come pregiudicati. Nella macchina c’erano arnesi da scasso.