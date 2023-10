Catania, droga nascosta nello zaino e in casa

CATANIA – Nella notte tra sabato e domenica, la polizia di Catania ha arrestato due stranieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, intervenuti in via Alfonzetti dove alcuni residenti avevano segnalato un gruppo di stranieri che stava danneggiando le auto in sosta, hanno trovato alcune macchine danneggiate e, poco distante, tre mauriziani, un 26enne, un 32enne e un 37enne, subito bloccati per un controllo. Nello zainetto di uno dei tre sono stati trovati circa 120 grammi di marijuana. La perquisizione è proseguita nelle case dei tre, due dei quali conviventi, una al Borgo e una a San Berillo vecchio. In quest’ultima, gli agenti non hanno trovato nulla di rilevante, mentre nell’altra, abitata dal trentaduenne e dal trentasettenne, gli agenti hanno scoperto, nascosta nella penisola di un divano, altri 230 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione, poi, sono stati trovati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.