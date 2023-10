Quarto appuntamento, domani alle 17.25 su Rai 3, con ‘Kilimangiaro on the road’, il programma di Rai Cultura che grazie a ospiti d’eccezione, filmati, racconti e storie di viaggiatori porta i telespettatori intorno al mondo per esplorare, capire e divertirsi. In questa puntata Camila Raznovich risale in varie tappe l’Etna fino ad arrivare al cratere sommitale. Con lei ci sarà la guida alpina, esperta dell’Etna, Biagio Ragonese e il geologo Mario Tozzi. Raznovich e Tozzi cammineranno sulle colate laviche ed esploreranno delle grotte che una volta venivano usate come neviere. Partendo dalle rocce e dalle incrostazioni di zolfo, Tozzi racconterà la storia del vulcano che è tutt’oggi attivo. Arrivati al cratere centrale, l’Etna darà spettacolo e si potranno ammirare gli esplosivi sbuffi di fumo che prendono la particolare forma di anelli. Durante la puntata si scopriranno altri vulcani, come quelli delle isole Canarie che saranno oggetto di un documentario. Oltre alle Canarie si andrà alle Hawaii, nell’isola del Borneo, in Malesia, fino alla capitale dell’Ungheria, Budapest.