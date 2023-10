CATANIA – La polizia ha denunciato un catanese per resistenza a pubblico ufficiale. La scorsa notte, personale delle volanti, nel corso di alcuni controlli su strada, hanno intimato l’alt a un motorino, notato poco prima dell’incrocio tra via Montenero e viale delle Medaglie d’Oro. Il conducente, in un primo momento, ha rallentato dando l’impressione di fermarsi, ma non appena i poliziotti si sono avvicinati, ha improvvisamente accelerato, dandosi alla fuga. Gli agenti lo hanno inseguito e dopo aver rilevato il numero di targa, lo hanno diramato alle altre pattuglie. Dopo un lungo inseguimento, il motorino è stato bloccato in via Sabato Martelli Castaldi, grazie all’intervento di un’altra volante che si era posizionata in modo da bloccare la marcia al fuggitivo. Il conducente è risultato anche privo di patente di guida.