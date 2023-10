CATANIA – In meno di 24 ore i carabinieri di Catania sono riusciti a catturare il ventenne sfuggito ieri all’arresto nell’ambito dell’operazione antidroga Malerba che ha portato all’arresto di 46 persone legate al clan Nizza che gestivano diverse piazze di spaccio a San Giovanni Galermo. Il ragazzo (durante le indagini minorenne) è stato fermato in viale Bummacaro, nel quartiere Librino, e portato nel carcere di Bicocca, istituto penale per i minorenni. Sono in corso indagini per accertare eventuali favoreggiatori durante le ore in cui il ventenne si era sottratto alla cattura.