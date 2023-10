CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato due giovani che a bordo di uno scooter non si sono fermati all’alt imposto dalla volante in viale Mario Rapisardi, fuggendo per le vie cittadine. Ne è nato un lungo inseguimento nel corso del quale i due giovani hanno imboccato anche diverse strade contromano. Grazie all’aiuto di altre volanti, lo scooter è stato intercettato e fermato in via Caronda e i due giovani bloccati dopo una breve colluttazione. Nel frattempo un’altra pattuglia ha recuperato un involucro lanciato in corsa dallo scooter all’altezza di via Caronda contenente 19 grammi di hashish.