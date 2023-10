Botti micidiali in un garage catanese

CATANIA – La polizia amministrativa di Catania, durante un controllo all’interno di un garage, pertinenza di un condominio abitato da più famiglie, nel quartiere San Cristoforo, ha trovato un ingente quantitativo di materiale esplodente costituito da batterie pirotecniche (cosiddette cassette cinesi) e altro materiale esplosivo ritenuto micidiale, in grado di provocare un’esplosione con rilevanti effetti dirompenti e portata distruttiva: GUARDA LE FOTO.

Inoltre, il materiale è stato scoperto in un ambiente angusto, il garage appunto, posto nei sotterranei di una palazzina di cinque piani abitata da diverse famiglie. Tutto il materiale trovato sarebbe stato destinato al mercato illegale, in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno. Per porre in sicurezza il materiale esplodente trovato è intervenuto il personale del Nucleo Artificieri della Questura di Catania. Gli utilizzatori del garage, due 36enni, sono stati arrestati e associati nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.