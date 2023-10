Botte al rider per rubargli la bici in piazza Stesicoro

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 20enne di origini straniere con precedenti penali, residente a Belpasso, per rapina ai danni di un giovane rider incaricato di ritirare il pranzo per un cliente da un fast food di piazza Stesicoro. Il ragazzo ha legato la bicicletta elettrica, con cui effettua le consegne, ad un palo della luce all’esterno del ristorante, ed è entrato per ritirare l’ordine. Mentre attendeva, si è accorto che un coetaneo, tronchese alla mano, stava tagliando la catena della sua bici, tentando di rubarla. A questo punto si è precipitato di fretta sul posto per bloccare il ladro che, non volendo lasciare la presa, una bicicletta del valore di circa 1.500 euro, ha iniziato a picchiarlo con calci e pugni, per poi alla fine dileguarsi a piedi, non riuscendo comunque a portare a termine il furto.

Provvidenziale in quel momento l’intervento dei militari che, in servizio di pattugliamento, nell’attraversare via Etnea, hanno sorpreso il rapinatore proprio mentre, dopo aver colpito il rider con un pugno, cercava di scappare tra i vicoli. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato e per il ragazzo ferito hanno chiamato il 118. Il giovane è stato portato all’ospedale Garibaldi di Catania, dove gli sono state diagnosticate fortunatamente solo lesioni lievi.