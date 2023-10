Beccata a raccogliere olive nel terreno che non è suo

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – I carabinieri di Castellammare del Golfo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno denunciato tre persone per furto, ingresso e soggiorno illegale su territorio dello Stato. I militari hanno individuato delle persone, la maggior parte stranieri, intenti alla raccolta di olive in un terreno in contrada Gagliardetta. Durante gli accertamenti, è stata denunciata una 52enne di Salemi sorpresa mentre era intenta a raccogliere le olive avvalendosi di sei operai, assunti in nero, in un terreno il cui proprietario risultava residente fuori città. Due dei 6 operai sono risultati irregolari sul territorio nazionale e pertanto sono stati denunciati. La donna è stata anche sanzionata per oltre 20mila euro per violazione di obblighi quale datore di lavoro e per aver favorito la permanenza dei due stranieri non in regola.