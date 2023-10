Assunti a Catania 39 postini precari

CATANIA – Dal 2 novembre saranno 39 i nuovi portalettere (ex precari) che oggi, in seguito all’accordo nazionale tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, otterranno a Catania un’assunzione a tempo indeterminato. In tutta Italia sono state previste assunzioni per 2.100 postini, e anche la città etnea ha avuto la sua parte. “Dopo la pubblicazione delle graduatorie, i 39 lavoratori contribuiranno a rafforzare la presenza e l’efficienza dei servizi postali nella provincia”, afferma Carlotta Grasso, segretario provinciale Slp Cisl.