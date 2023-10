Arresti nel blitz Malerba: due rintracciati all’estero

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato, nell’ambito dell’operazione antidroga ‘Malerba’ nel quartiere di San Giovanni Galermo, due indagati che erano sfuggiti alla cattura. Si tratta di Antonino Pulvirenti, 24 anni, e Vito Vitale, 22 anni. I due erano risultati “assenti all’appello” durante il blitz della scorsa settimana, quando oltre duecento militari hanno arrestato 41 persone. Tuttavia, la fitta rete di ricerche predisposta dai carabinieri ha fatto terra bruciata attorno ai due, consentendo di localizzarli all’estero.

Al momento del blitz, Pulvirenti si trovava in Germania da alcune settimane, in cerca di un’occupazione, mentre Vitale si era concesso una vacanza in un resort di Sharm El Sheik. Chiaramente la trasferta all’estero non è riuscita a garantire ai due giovani la possibilità di sfuggire alle ricerche dei carabinieri: Pulvirenti sentendosi braccato si è presentato in caserma, mentre Vitale è stato accolto dai carabinieri direttamente sulla pista di atterraggio dello scalo catanese di Fontanarossa mentre scendeva da un volo proveniente dall’Egitto. I due indagati non hanno opposto resistenza all’arresto e sono stati portati nel carcere di Bicocca.